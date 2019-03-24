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«Химки» разгромили «Зенит-2» в домашнем матче ФНЛ

«Химки» разгромили «Зенит-2» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали «Зенит-2». Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 53-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику «Зенита-2» Артёму Вяткину, после чего игрок был вынужден покинуть поле. Через 5 минут полузащитник «Химок» Илья Кухарчук забил первый гол в этой встрече. На 86-й минуте в ворота петербургской команды был назначен пенальти, который реализовал хавбек «Химок» Александр Рязанцев. В компенсированное время до разгромного счёт в матче довёл полузащитник хозяев Михаил Петрусёв.

«Химки» набрали 36 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Зенит-2» (15) располагается на последнем, 20-м месте в таблице первенства России. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов».

ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
3 : 0
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:0 – Кухарчук – 57, 2:0 – Рязанцев – 86 (пен), 3:0 – Петрусёв – 90+2 (пен)
Удаления: нет – Вяткин, 53
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