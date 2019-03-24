«Химки» разгромили «Зенит-2» в домашнем матче ФНЛ

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали «Зенит-2». Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



На 53-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику «Зенита-2» Артёму Вяткину, после чего игрок был вынужден покинуть поле. Через 5 минут полузащитник «Химок» Илья Кухарчук забил первый гол в этой встрече. На 86-й минуте в ворота петербургской команды был назначен пенальти, который реализовал хавбек «Химок» Александр Рязанцев. В компенсированное время до разгромного счёт в матче довёл полузащитник хозяев Михаил Петрусёв.



«Химки» набрали 36 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Зенит-2» (15) располагается на последнем, 20-м месте в таблице первенства России. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов».