Черчесов: победить помогло то, что Шотландия здесь проиграла Казахстану

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0).

«Как отношусь к тому, что сборная России стала первой командой, выигравшей в городе Нур-Султан? Положительно! Занесём в актив.

Ключевыми стали несколько моментов. Выигрыш Казахстана у Шотландии 3:0 нам помог правильно подойти к игре. Второе – изучение соперника, как он играет системно. Третий – выбор тактики на игру. Четвёртое – выбор состава и выполнение установки, которую планировали.

Но начал я с первого. Самое главное – шотландцы проиграли здесь 3:0. Если бы они выграли 3:0, мне пришлось бы два дня рассказывать футболистам, что с Казахстаном играть нужно от ножа. А так они сами всё видели», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.