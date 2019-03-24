Черчесов: секрет успешной игры Черышева в сборной не расскажем, но он есть!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0).

«В чём секрет Черышева, почему у него такая статистика в сборной, а в клубе всё иначе? Наш секрет мы не расскажем. Но секрет есть!



Мы пока не считали шансы на выход из группы, сегодня была игра за шесть очков. Можете представить, что было бы, если бы мы уехали отсюда без очков? Турнир только стартовал. Ситуации бывают разные. Видите, мы не досчитались пяти игроков сегодня. После ноябрьских матчей достаточно критично к себе подошли, как тренерский штаб тогда недоработали – нужно быть готовым к ситуациям, когда выбывают 5-7 футболистов. В этот раз у нас тоже есть выбывшие, но мы их заменили и сделали так, чтобы команда была командой. В отличие от ноябрьского цикла. Так что мы учимся на ошибках.



Удалось ли реабилитироваться полностью за Бельгию и выдохнуть? Дышу я всегда и выдыхаю тоже. Сегодня мы выиграли – это главное. Следующий матч будет в июне, два домашних подряд. Если проиграем, многое изменится. Ко всем соперникам нужно готовиться. Матч Казахстана и Шотландии это доказал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.