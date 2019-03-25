Драгун – о поражении Беларуси: надо учиться, не знаю, уже поздно может учиться

Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун прокомментировал поражение (1:2) от национальной команды Северной Ирландии в матче отборочного турнира Евро-2020.

«К сожалению, мы, наверное, не реализовали свои шансы, хоть имели возможности. Понятно, их было немного, но надо чуть-чуть как-то старательнее относиться к своим моментам. Ну и гол, конечно, блин, — совокупность детских ошибок. Очень обидно. Была равная игра, к сожалению, мы возвращаемся без очков.

Почему часто упускаем в концовках возможности? Концентрация, мастерство. Совокупность всего. Надо учиться, я не знаю. Уже поздно, может, учиться. Надо всегда учиться, анализировать ошибки и стараться их не допускать больше. Повторюсь: очень обидно, тем более пропустили второй гол из-за детских ошибок», — цитирует Драгуна «Прессбол».