Неймар ведёт переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может в скором времени продлить контракт с клубом, сообщает Culturepsg.com со ссылкой на UOL.



27-летнему форварду осталось три год по соглашению, и стороны уже начали переговоры о его продлении. Об этом заявил отец футболиста Неймар да Силва Сантос.



Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоне». За трансфер бразильца парижский клуб заплатил сине-гранатовым € 222 млн – сумму, прописанную в его контракте в качестве отступных. Таким образом, форвард стал самым дорогим футболистом в истории.



В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 13 голов (4 из которых – с пенальти) и 6 результативных передач. «ПСЖ» после 28 туров занимает первое место в турнирной таблице первенства, опережая ближайшего преследователя в лице «Лилля» на 20 очков.



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