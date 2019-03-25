«Зенит» с пониманием отнёсся к решению Азмуна помочь пострадавшим от наводнения

Поехать помогать пострадавшим от наводнения в Иране было личной инициативой нападающего «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна. Как пояснили «Чемпионату» в «Зените», клуб дал игроку дополнительные дни отдыха, так как ранее нападающий выступал за сборную.

В «Зените» с пониманием отнеслись к решению Азмуна поехать в Иран, поскольку Сердар оказывал там гуманитарную помощь. В ближайшее время форвард должен вернуться в расположение клуба.

Азмун перешёл в «Зенит» из казанского «Рубина» в минувшее зимнее трансферное окно. После перехода в стан сине-бело-голубых форвард забил пять мячей в пяти встречах, повторив клубный рекорд «скорострельности», установленный в 1960 году Анатолием Курчавенковым и повторенный в 2016 году бразильским полузащитником Жулиано.