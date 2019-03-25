Гилерме: внутри сборной России знали, что в игре с Казахстаном надо брать 3 очка

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана. Напомним, встреча, проходившая в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



«С Казахстаном была ответственная игра, особенно после поражения от сборной Бельгии. Внутри команды мы знали, что нужно набрать 3 очка. Знали, что легко не будет, но все были молодцы и победили», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



Сборная России набрала три очка в двух турах. Также в группе I по три набранных очка у сборных Бельгии, Казахстана и Кипра, которые одержали победы в матчах 1-го тура.

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