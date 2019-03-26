Фанаты «Спартака» раскритиковали РПЛ за перенос игры с «Рубином» на понедельник

Объединение болельщиков «Спартака» «Ультра» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовало заявление в связи с решением Российской Премьер-Лиги перенести матч красно-белых с «Рубином» в 26-м туре на понедельник, 29 апреля.



«Создаётся впечатление, что никто из организаторов РПЛ не задумывается о комфорте зрителей. Не пора бы спуститься вам, господа, с небес на землю или хотя бы в московский метрополитен, проехавшись в час пик в направлении нашей арены в будний день вечером? Или, может быть, вы думаете, что у нас в стране все такие бездельники, как вы, и у каждого есть возможность на пару часов пораньше свалить со своего рабочего места, чтобы успеть на матч любимой команды?



Кроме этого в очередной раз вы плюёте на тех, кто едет поддержать свой клуб в другие города! Тысячи людей, опираясь на составленный вами календарь, планируют поездки по всей стране, оплачивая авиабилеты и отели.



Да, 28 апреля православный праздник – Пасха, который, возможно, требует усилений МВД в местах торжеств! Но что, вы об этом узнали только вчера? Чтобы предусмотреть на этот день один матч в Москве, а не два и более, нужно просто добросовестно относиться к своей работе и действительно переживать за развитие нашего футбола, а не думать только о том, как продвинуть очередную систему безопасности и спилить на этом проекте очередные миллионы в свой карман.



Вы из раза в раз в ответ на наши эмоции на трибунах пытаетесь заниматься нравоучением, прикрываете свои провалы опытом «старушки Англии» и «цивилизованной Европы». Вы машете у всех перед носом ещё не запущенным вами fan id и системами видеослежения за действиями фанатов, по традиции забывая одну из самых главных особенностей работы зарубежных коллег: календарь, где сведены к минимуму матчи в будние дни, который составляется в начале сезона и не претерпевает изменений до его окончания!» — говорится в заявлении фанатов.

РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»