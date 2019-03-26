Уткин: Погребняка нужно было наказать не за расизм, а за идиотизм

Известный видеоблогер Василий Уткин прокомментировал решение комитета по этике РФС наказать нападающего «Урала» Павла Погребняка за расистское высказывание в отношении темнокожих игроков сборной России.



«Погребняка наказали за расистские высказывания. По-моему, это возмутительно, я не согласен. Его высказывания не расистские, а идиотские. Я приветствовал бы наказание за идиотизм. В наших краях это создало бы куда более полезный прецедент. Расизма в России нет. А идиотов выше нормы. Правильная формулировка наказания Погребняка не научила бы их задумываться – идиоты же – но хотя бы помалкивать. Упущена историческая возможность», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Ранее Погребняк выступил против натурализации футболистов, заявив, что «это смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». Комитет по этике условно отстранил форварда до конца сезона и оштрафовал на 250 тыс. рублей.



Андреев: Погребняк сказал, что его слова о темнокожих игроках были неосознанными