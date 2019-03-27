Ван Гал: Ди Мария не справлялся с постоянным прессингом в АПЛ

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал прокомментировал переходы Анхеля Ди Марии, Радамеля Фалькао и Бастиана Швайнштайгера в английский клуб.

«Ди Мария недавно сказал, что это я виноват в его неудачной игре в «МЮ». Но я использовал его на всех позициях в атаке. Можете проверить. Ни на одной из этих позиций он меня не убедил. Он не справлялся с постоянным прессингом в АПЛ. В этом была его проблема.

Швайнштайгер? Я пригласил его, потому что нам был необходим капитан на поле. У него не получилось, так как он был травмирован, это его оправдание.

Также мне хотелось видеть в команде топ-нападающего. Не хочу перебирать сейчас все имена, но, когда ты не можешь заполучить первый или второй выбранный вариант, приходится довольствоваться четвёртым или пятым. Появился вариант с Фалькао, но мы изначально знали, что он травмирован. Поэтому я сказал, что его надо арендовать», — приводит слова ван Гала BBC.

На сегодня «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая на два очка от зоны Лиги чемпионов.