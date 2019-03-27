Бывший игрок «Рубина» может стать наставником «Партизана»

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич может стать новым главным тренером «Партизана». Как сообщает Novosti.rs, 45-летний специалист на этом посту в ближайшее время может сменить в белградском клубе Зорана Мирковича.



Ранее Милошевич занимал должность вице-президента Футбольного союза Сербии. После 27 туров в чемпионата Сербии «Партизан» занимает третью позиции, имея в активе 51 очко.

Милошевич выступал в составе казанского клуба в 2008 году. В матче 27-го тура против «Сатурна» форвард на 89-й минуте матча забил «золотой» гол, который позволил его команде одержать победу в матче и официально оформить первый в своей истории чемпионский титул. По окончании сезона-2008 Милошевич завершил карьеру.