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«Уфа» объявила о расторжении контракта с Кириченко

Фото: fcufa.pro
«Уфа» объявила о расторжении контракта с Кириченко
Футбол / РПЛ

«Уфа» и главный тренер команды Дмитрий Кириченко по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Дмитрия Кириченко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», — говорится на официальном сайте уфимской команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что новым главным тренером «Уфы» станет Вадим Евсеев. Кириченко вошёл в тренерский штаб «Уфы» в июне 2018 года. Из-за отсутствия у Сергея Томарова соответствующей лицензии был заявлен в качестве главного тренера клуба в Лиге Европы. 7 ноября, после отставки Томарова, был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в декабре утверждён в этой должности.

Под руководством Кириченко уфимский клуб одержал всего одну победу (над «Спартаком») и после 20 туров занимает в таблице РПЛ предпоследнее место.

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