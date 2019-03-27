Семак — Кириченко: я всегда рядом и не сомневаюсь в твоём тренерском таланте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» поддержал Дмитрия Кириченко, который сегодня, 27 марта, был отправлен в отставку с поста наставника «Уфы».



«Держать удар в любых жизненных ситуациях. Кому, как не тренеру, понятно это выражение, которое, как мне кажется, пришло из бокса, но прижилось и в тренерской среде. Дорогой мой друг, я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоём тренерском таланте! Небольшая передышка — и к новым победам», — говорится в сообщении Семака.



Семак и Кириченко хорошо знакомы по выступлениям за ЦСКА и сборную России.



Кириченко вошёл в тренерский штаб «Уфы» в июне 2018 года. Из-за отсутствия у Сергея Томарова соответствующей лицензии был заявлен в качестве главного тренера команды в Лиге Европы. В ноябре, после отставки Томарова, был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в декабре утверждён в этой должности.

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