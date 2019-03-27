Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак — Кириченко: я всегда рядом и не сомневаюсь в твоём тренерском таланте

Семак — Кириченко: я всегда рядом и не сомневаюсь в твоём тренерском таланте
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» поддержал Дмитрия Кириченко, который сегодня, 27 марта, был отправлен в отставку с поста наставника «Уфы».

«Держать удар в любых жизненных ситуациях. Кому, как не тренеру, понятно это выражение, которое, как мне кажется, пришло из бокса, но прижилось и в тренерской среде. Дорогой мой друг, я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоём тренерском таланте! Небольшая передышка — и к новым победам», — говорится в сообщении Семака.

Семак и Кириченко хорошо знакомы по выступлениям за ЦСКА и сборную России.

Кириченко вошёл в тренерский штаб «Уфы» в июне 2018 года. Из-за отсутствия у Сергея Томарова соответствующей лицензии был заявлен в качестве главного тренера команды в Лиге Европы. В ноябре, после отставки Томарова, был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в декабре утверждён в этой должности.

Кириченко: я ответственен за результат, его в «Уфе» сейчас нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент