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Кириченко: я ответственен за результат, его в «Уфе» сейчас нет

Кириченко: я ответственен за результат, его в «Уфе» сейчас нет
Футбол / РПЛ

Дмитрий Кириченко, который сегодня по обоюдному согласию с «Уфой» расторг трудовой контракт, поблагодарил команду за доверие.

«Я ответственен за результат, его сейчас нет, и я понимаю, что за всё ответственен главный тренер. Хотел бы поблагодарить каждого футболиста команды за совместную работу, руководство республики и клуба за оказанное доверие. И пожелать удачи „Уфе“ в дальнейшем, сохранить место в Премьер-Лиге», — сказал Кириченко в интервью пресс-службе «Уфы».

Ранее в СМИ сообщалось, что новым главным тренером «Уфы» станет Вадим Евсеев. Кириченко вошёл в тренерский штаб «Уфы» в июне 2018 года. Из-за отсутствия у Сергея Томарова соответствующей лицензии был заявлен в качестве главного тренера клуба в Лиге Европы. 7 ноября, после отставки Томарова, был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в декабре утверждён в этой должности.

Под руководством Кириченко уфимский клуб одержал всего одну победу (над «Спартаком») и после 20 туров занимает в таблице РПЛ предпоследнее место.

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