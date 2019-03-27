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Форвард «Хоффенхайма» Жоэлинтон может перейти в «Ньюкасл» за € 47 млн

Форвард «Хоффенхайма» Жоэлинтон может перейти в «Ньюкасл» за € 47 млн
Футбол / Англия

Нападающий «Хоффенхайма» Жоэлинтон может летом оказаться в английской Премьер-лиге, сообщает Chronicle Live.

В услугах бразильского футболиста заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», готовый потратить солидную сумму на его переход в летнее трансферное окно. Утверждается, что форвард может обойтись «сорокам» в £ 40 млн (почти € 47 млн).

Видеть Жоэлинтона в своих рядах хочет и «РБ Лейпциг», однако клуб не сможет составить конкуренцию «Ньюкаслу» в финансовом плане.

Жоэлинтон выступает за «Хоффенхайм», а с 2016 по 2018 год играл на правах аренды за венский «Рапид». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 7 голов и 5 результативных передач, а также получил 4 жёлтые карточки.

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