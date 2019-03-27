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Источник: Мане готов перейти в «Реал»

Источник: Мане готов перейти в «Реал»
Футбол / Англия

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане принял решение по своему будущему, сообщает Marca.

По информации издания, 26-летний игрок готов принять потенциальное предложение «Реала», который проявляет к нему интерес, и перебраться на «Сантьяго Бернабеу». Сенегальца прельщает возможность поиграть под руководством главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана. Кроме того он считает, что этап его карьеры в «Ливерпуле» подходит к концу.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Мане сыграл 38 матчей. В них он отметился 20 голами и 4 результативными передачами. В «Ливерпуль» он перешёл летом 2016 года из «Саутгемптона». За него красные заплатили € 41,2 млн. На сегодняшний день рыночная стоимость игрока оценивается в € 85 млн.

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