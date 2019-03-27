Л. Эрнандес: «Атлетико» всегда будет частью меня

Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес поделился впечатлениями от подписания контракта с мюнхенской «Баварией». Французский футболист присоединится к немецкому клубу 1 июля 2019 года.

«Сегодня очень важный день в моей футбольной карьере. „Бавария“ является одним из лучших клубов в Европе и мире. Я горжусь тем, что смогу бороться за все титулы с „Баварией“ в будущем. Я хотел бы поблагодарить „Атлетико“, руководство, тренеров, болельщиков и моих товарищей по команде за прекрасные 12 лет. „Атлетико“ всегда будет частью меня. Теперь я счастлив, что могу сделать следующий шаг с „Баварией“, — приводит слова Эрнандеса официальный сайт „Баварии“.

Эрнандес выступает в составе основной команды «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в 14 матчах за мадридский клуб в чемпионате Испании и забил гол. Также Эрнандес играет за национальную команду Франции с 2018 года.