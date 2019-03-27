«Луч» сделал шуточное предложение Венгеру

Официальный аккаунт владивостокского «Луча» в социальной сети «ВКонтакте» отреагировал на слова известного агента Шандора Варги о готовности французского тренера Арсена Венгера продолжить карьеру в России.

Так, в комментарии к словам одного из пользователей «Неужели Уфа?» к соответствующему посту «Чемпионата» в соцсети от имени «тигров» появилось сообщение: «К нам».

Последним клубом Венгера был лондонский «Арсенал». С «канонирами» французский специалист проработал 22 года. За это время он выиграл с командой 17 трофеев. Ранее он также работал с «Нанси», «Монако» и японским «Нагоя Грампус».

После 28 туров в турнирной таблице ФНЛ «Луч» занимает 12-е место. В активе команды — 37 очков. От четвёртого места, которое даёт право побороться за путёвку в РПЛ, клуб из Владивостока отстаёт на 7 зачётных баллов.