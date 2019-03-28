Мораес: в федерации всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины

Нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес поделился мнением о скандальной ситуации, связанной с его выступлениями за сборную Украины.

«Я думаю, всё нормально. В федерации всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины», — приводит слова Мораеса «Сегодня».

Напомним, что сборные Португалии и Люксембурга подали протесты на результаты матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 с командой Украины из-за участия в них Мораеса. Они настаивают, что 31-летний нападающий не имел права выступать за сборную Украины, так как не прожил на новой родине пять лет подряд, не покидая страну на длительное время.

УЕФА рассмотрит данный вопрос на одном из ближайших заседаний дисциплинарного комитета, точная дата пока не называется.