Источник: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более € 40 млн в год

«ПСЖ» намерен сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает El Mundo.

По данным источника, парижский клуб готов платить форварду зарплату в размере более € 40 млн в год, чтобы удержать его от перехода в мадридский «Реал». Такую зарплату сейчас получает нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Кроме того, «ПСЖ» намерен подписать новый контракт с нападающим Неймаром с улучшенными финансовыми условиями.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал» летом 2020 года.

В нынешнем сезоне 20-летний француз провёл на клубном уровне 35 матчей. В них он отметился 31 голом и 15 результативными передачами. В «ПСЖ» он перешёл летом 2017 года. За годичную аренду игрока парижский клуб заплатил «Монако» € 45 млн. Через год «ПСЖ» выкупил его контракт за € 135 млн.