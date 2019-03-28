Barca Academy продолжает отбор юных футболистов для бесплатного обучения

Barca Academy и «Чемпионат» продолжают отбор талантливых молодых футболистов для бесплатного обучения в официальном филиале ФК «Барселона» в России. Конкурс должен помочь юным спортсменам реализовать свой потенциал, обучаясь по методике одной из самых продуктивных футбольных школ мира La Masia.

31 марта и 7 апреля на территории новой базы «Варшавка» (стадион «Труд», метро Тульская) пройдут открытые просмотры, по результатам которых будут распределены три гранта на обучение до конца года. Ещё три футболиста получат возможность для полугодового обучения с 50% скидкой. Все участники просмотра получат специальные призы от партнёров Академии.

В розыгрыше могут принять участие дети от 8 до 14 лет. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении. Приём заявок и подробности можно посмотреть на специальной странице проекта.