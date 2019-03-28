УЕФА наказал «Шахтёр» закрытием трибун за расистские выкрики болельщиков

Дисциплинарный комитет УЕФА завершил расследование нарушений на первом матче 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтёром» и «Айнтрахтом» из Франкфурта, который состоялся в Харькове на стадионе «Металлист» 14 февраля и завершился со счётом 2:2.

«Шахтёр» обвинялся в расистских выкриках болельщиков и использовании ими пиротехнических изделий.

За расистские выкрики УЕФА принял решение наказать «горняков» частичным закрытием трибун на следующем домашнем еврокубковом матче. «Шахтёр» будет вынужден закрыть 13-й сектор на северной трибуне, а также разместить на нём баннер с надписью «#EqualGame» и логотипом УЕФА.

За использование фанатами пиротехнических изделий украинский клуб обязан заплатить УЕФА € 10 тыс.

Напомним, во второй встрече, которая состоялась во Франкфурте 21 февраля, «Айнтрахт» разгромил «Шахтёр» со счётом 4:1. По итогам двух игр немецкая команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.