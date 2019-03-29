Габулов: в офисе сложнее, здесь и график ненормированный

Министр спорта Северной Осетии и бывший голкипер сборной России Владимир Габулов подвёл итоги первых месяцев работы на новой должности.

«Если мы говорим о конкретных результатах, то выводы пока делать рано. Министерство проводит определённую работу, многое находится в процессе. На мой взгляд, есть положительная динамика. Но давать оценки будет правильно и логично по прошествии года моей работы.

Мы говорим о реконструкции республиканского стадиона «Спартак», большая часть которого находится в аварийном состоянии. По этому объекту есть поручение президента, и республика ведёт работу по созданию проектно-сметной документации, под которую можно получить финансирование на реконструкцию. Также речь идёт о строительстве многофункционального Дворца спорта вместимостью до пяти тыс. человек. Помимо этого, во время недавнего приезда министра спорта Павла Колобкова в Северную Осетию обсуждалась постройка нового футбольного стадиона.

Фактически в каждой команде РПЛ есть хотя бы один воспитанник из Осетии. Это говорит о том, что местная футбольная школа функционирует и даёт результат. Но нужно, чтобы уровень работы был ещё выше. Футбольная арена этому будет способствовать. Также это должно помочь развитию нашего клуба. Команда из Северной Осетии должна в перспективе выступать в Премьер-лиге.

Что сложнее: пять дней в неделю находиться в офисе или ежедневные тренировки на поле? В офисе сложнее. К тому же здесь и график ненормированный», — цитируют Габулова «Известия»,