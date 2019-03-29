Зидан рассчитывает усилить «Реал» в каждой линии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в ближайшее трансферное окно намерен заняться усилением состава, сообщает AS. По информации издания мадридцы рассчитывают приобрести по игроку в каждую линию, речи о вратарской позиции не идёт.

Ранее «Реал» подписал защитника «Порту» Эдера Милитао. Рафаэль Варан раздумывает об уходе из клуба. Если это произойдёт, то ему подыщут замену.

Зидан не заинтересован в услугах Матео Ковачича и Маркоса Льоренте. Приоритетными вариантами для тренера видятся Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» и Танги Ндомбеле из «Лиона». Ранее появилась информация об интересе к хавбеку «Ювентуса» Миралему Пьяничу.

В линию атаки французский специалист намерен пригласить звёздного игрока. Приоритетный вариант – Килиан Мбаппе, второй – Эден Азар. Интерес «Реала» к Неймару уменьшился. Также открыт вопрос с Гаретом Бэйлом, клуб рассматривает варианты с продажей игрока.