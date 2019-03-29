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Генеральный директор «Реала» встретился с агентом Пьянича

Генеральный директор «Реала» встретился с агентом Пьянича
Футбол / Испания

В четверг, 28 марта, на клубной базе «Реала» в Вальдебебасе состоялась встреча генерального директора «сливочных» Хосе Анхеля Санчеса с известным агентом Фали Рамадани.

Как информирует Marca, на ней стороны могли обсуждать условия возможного перехода в мадридский клуб полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, который сотрудничает с Рамадани. Также не исключается, что «Реал» мог интересоваться другим клиентом агента — форвардом «Айнтрахта» Лукой Йовичем, на которого претендует «Барселона».

Рыночная трансферная стоимость Пьянича составляет € 70 млн, Йовича — на € 15 млн дешевле. Первый связан контрактными обязательствами с «Ювентусом» до лета 2023 года. Второй выступает за «Айнтрахт» на правах аренды. Ближайшим летом немецкий клуб получит право выкупить контракт серба у «Бенфики».

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