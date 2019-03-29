«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте объявил о приобретении защитника «Палмейраса» Луана Кандидо.



С 18-летним футболистом был заключён контракт на четыре сезона – до лета 2023 года. К своей новой команде Кандидо присоединится летом, когда в Европе откроется трансферное окно.



«Мы наблюдали за Кандидо более полугода. Этот парень может играть практически на любой позиции на левом фланге. Мы заполучили разностороннего и универсального игрока и очень рады, что он выбрал именно нас», — заявил главный тренер команды Ральф Рангник.



Кандидо ещё не успел дебютировать за основу «Палмейраса» и в настоящий момент выступает за команду U20. Также юный защитник вызывается в сборную Бразилии этой возрастной категории. В составе национальной команды он успел провести три матча.

«РБ Лейпциг» приобрёл 18-летнего защитника «Палмейраса» Фото : Официальный сайт ФК «РБ Лейпциг»