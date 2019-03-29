УЕФА наказал «Лацио» частичным закрытием трибун за расистское поведение фанатов

«Лацио» столкнулся с санкциями со стороны УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Севильей» (0:2), который состоялся 20 февраля в Испании, сообщает пресс-служба организации.



По итогам расследования дисциплинарный комитет принял решение наказать римский клуб частичным закрытием трибуны на следующем домашнем еврокубковом матче. Сектор, на который не будут допущены болельщики, должен быть рассчитан минимум на 3 тыс. мест. «Лацио» будет обязан расположить на этой трибуне крупый баннер с логотипом УЕФА и слоганом против расизма. Также итальянский клуб оштрафован на € 20 тыс.



Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, состоявшемся в Риме, «Лацио» уступил «Севилье» со счётом 0:1. В ответной встрече испанская команда вновь одержала победу (2:0) и вышла в 1/8 финала турнира, где проиграла пражской «Славии».

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