Задержан подозреваемый в нападении на экс-футболиста «Ливерпуля»

Полиция Западного Йоркшира задержала подозреваемого в нападении на бывшего футболиста «Ливерпуля» Гари Макаллистера, ныне работающего помощником главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. Специалист пострадал в Лидсе в прошлые выходные.

Он ожидал такси вместе со своей супругой, когда на него напал неизвестный. Макаллистер упал на землю после сильного удара по лицу. Жена экс-полузащитника попыталась защитить мужа, в результате чего повредила запястье. Сам Макаллистер был доставлен в больницу, где ему наложили более 10 швов на верхнюю губу.

Как сообщает The Sun, 32-летний мужчина был арестован накануне вечером в связи с этим инцидентом, в настоящее время следствие продолжается.

Макаллистер выступал за «Ливерпуль» с 2000 по 2002 год. В составе красных шотландец провёл более 50 матчей и успел выиграть Кубок Англии, Кубок лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.