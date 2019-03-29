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Кикнадзе: нам есть что обсудить с Геркусом по итогам финансового аудита в «Локо»

Кикнадзе: нам есть что обсудить с Геркусом по итогам финансового аудита в «Локо»
Футбол / РПЛ

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о финансовом положении клуба после ухода Ильи Геркуса, ранее занимавшего аналогичный пост и покинувшего «железнодорожников» в ходе нынешнего сезона.

«В каком финансовом состоянии я принял клуб после Ильи Геркуса? Бодро мы начали. Во многом молчание было вызвано вопросом аудита. Надо было разобраться и сформировать свою позицию. Я бы не драматизировал финансовое положение клуба, но есть ряд вопросов, которые предстоит решать.

Сейчас аудит завершён, и есть определённые выводы. Могу сказать, что нам есть что обсудить с Ильёй Леонидовичем. Этим мы обязательно займёмся в скором времени. Пока это разговор на двоих», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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А ещё Кикнадзе сказал, что после проведённого аудита ему есть о чём поговорить с Геркусом.
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