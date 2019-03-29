Фернандеш заявил руководству «Локомотива» о желании покинуть клуб летом

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о намерении полузащитника Мануэла Фернандеша покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.



«С Ману у нас было много разговоров. Мы высоко ценим его качества и считаем его вклад в чемпионство «Локомотива» огромным. Он высокообразованный в футбольном смысле игрок. На зимнем сборе в Катаре Ману сказал, что хочет в конце сезона уйти из клуба. Сказал честно и открыто.



Там же он получил травму и до последнего лечился. Несмотря на это, он сказал, что хочет быть полезным и помочь команде до конца сезона. Мы не ожидали его на сборе в Сочи, но он позвонил и сказал, что хочет поехать. Выйдет ли он с «Динамо», зависит только от решения Юрия Палыча. Твёрдо знаю, что, когда он хочет играть, он может помочь команде», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Новый босс «Локо» вышел из тени. Интервью обо всём: Сёмине, Фернандеше, будущем А ещё Кикнадзе сказал, что после проведённого аудита ему есть о чём поговорить с Геркусом.