Аллегри подтвердил, что Роналду рискует пропустить первый матч против «Аякса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что форвард Криштиану Роналду может не сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

«Ему уже лучше, он уже начал двигаться. Но он не вернётся в игру, пока не будет в порядке. Он может пропустить первый матч против „Аякса“, он знает об этом. Он также в курсе, что не сыграет, если не будет чувствовать себя хорошо. Нам нужно проявить осторожность, потому что мы подошли к главной фазе сезона. Лучше пропустить матч и вернуться, когда он будет готов на сто процентов, чтобы не было риска рецидива, нежели вылететь на два месяца», — приводит слова наставника «старой синьоры» RMC Sport.

Травму бедра Роналду получил в составе сборной Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы с Сербией.