Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано. Аргентинец перешёл в клуб из Санкт-Петербурга летом 2017 года.

«Совершил ошибку, поспешил с переходом в чемпионат России. Советую всем игрокам «Ривер Плейта» хорошо подумать, прежде чем уезжать. Я принял неправильное решение, но не жалею об этом. Мог перейти в другую, более сильную лигу. Очень скучаю по «Риверу». Хочу вернуться туда до 30 лет.

Что касается будущего и мечты выступать за национальную команду Аргентины, то сначала хочу уехать в Европу. Мне нужно достичь хорошего уровня, чтобы играть за сборную», — приводит слова 23-летнего форварда Radio Mitre.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Дриусси забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 18 матчах.