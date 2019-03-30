Роскошный навес Уильямса и победный гол Гарсии — в обзоре «Жирона» — «Атлетик»

В матче 29-го тура испанской Примеры «Жирона» принимала «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Жироны» Кристиан Стуани, отличившийся на 37-й минуте. В начале второго тайма форварда «Атлетика» Иньяки Уильямс сравнял счёт. Спустя шесть минут полузащитник команды из Бильбао Рауль Гарсия забил победный мяч.

Беспроигрышная серия «Атлетика» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее подопечные Гаиски Гаритано одержали одну победу и один раз сыграли вничью. Для «Жироны» это поражение стало вторым в последних шести встречах.

«Атлетик», набрав 40 занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры, «Жирона» (34) — 12-е.

Видео доступно на «Чемпионате».

