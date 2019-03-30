«Зенит-2» уступил «Ротору», «Томь» обыграла «Тюмень»

Завершилось два матча 29-го тура ФНЛ. Вторая команда «Зенита» принимала «Ротор», а «Тюмень» дома встречалась с «Томью».

В первой встрече победу одержали гости. Три очка им принёс точный удар в исполнении Анзора Саная за три минуты до истечения основного времени матча.

Вторая встреча также завершилась победой гостей, добытой в самом конце. На гол хозяев в исполнении Егора Глухова «Томь» ответила результативным ударом Александра Ставпца и мячом Исмаила Эдиева. Победный гол был забит на 90-й минуте.

В турнирной таблице ФНЛ «Томь» идёт второй (54 очка), «Ротор» — десятым (39), «Тюмень» — восемнадцатой (27), а «Зенит-2» — последним (15). Лидирует по-прежнему «Тамбов». В активе команды Мурата Искакова 57 очков.