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«Зенит-2» уступил «Ротору», «Томь» обыграла «Тюмень»

«Зенит-2» уступил «Ротору», «Томь» обыграла «Тюмень»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Завершилось два матча 29-го тура ФНЛ. Вторая команда «Зенита» принимала «Ротор», а «Тюмень» дома встречалась с «Томью».

В первой встрече победу одержали гости. Три очка им принёс точный удар в исполнении Анзора Саная за три минуты до истечения основного времени матча.

Вторая встреча также завершилась победой гостей, добытой в самом конце. На гол хозяев в исполнении Егора Глухова «Томь» ответила результативным ударом Александра Ставпца и мячом Исмаила Эдиева. Победный гол был забит на 90-й минуте.

В турнирной таблице ФНЛ «Томь» идёт второй (54 очка), «Ротор» — десятым (39), «Тюмень» — восемнадцатой (27), а «Зенит-2» — последним (15). Лидирует по-прежнему «Тамбов». В активе команды Мурата Искакова 57 очков.

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 12:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 – Саная – 87
ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 12:00 МСК
Тюмень
Тюмень
1 : 2
Томь
Томск
1:0 – Глухов – 9, 1:1 – Ставпец – 77, 1:2 – Эдиев – 90
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