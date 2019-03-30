«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» в домашнем матче ФНЛ

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал курский «Авангард». Встреча команд состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «СКА-Хабаровска» Павел Карасёв, который отправил мяч в ворота курской команды на 43-й минуте. В концовке матча, на 79-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему «Авангарда» Владиславу Руденко, после чего гости остались в меньшинстве.



«СКА-Хабаровск» набрал 42 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (44) располагается на 4-м месте в таблице ФНЛ. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 57 очков в 28 матчах.