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«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» в домашнем матче ФНЛ

«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал курский «Авангард». Встреча команд состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «СКА-Хабаровска» Павел Карасёв, который отправил мяч в ворота курской команды на 43-й минуте. В концовке матча, на 79-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему «Авангарда» Владиславу Руденко, после чего гости остались в меньшинстве.

«СКА-Хабаровск» набрал 42 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (44) располагается на 4-м месте в таблице ФНЛ. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 57 очков в 28 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1 : 0
Авангард К
Курск
1:0 – Карасев – 43
Удаления: нет – Руденко, 79
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