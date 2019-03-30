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«Бавария» потеряла очки в выездном матче Бундеслиги с «Фрайбургом»

«Бавария» потеряла очки в выездном матче Бундеслиги с «Фрайбургом»
Футбол / Германия

«Бавария» не сумела победить «Фрайбург» в гостевом матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоялась на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась со счётом 1:1.

Хозяевам уже на 3-й минуте удался быстрый гол — отличился нападающий Лукас Хёлер. На 22-й минуте равенство восстановил форвард гостей Роберт Левандовски. До конца встречи ни одной из команд не удалось вырвать победу.

«Бавария» опустилась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. На счету мюнхенцев 61 очко, что на два меньше, чем у дортмундской «Боруссии». «Фрайбург» (32) — на 12-м месте.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
30 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
1 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 – Хёлер – 3, 1:1 – Левандовски – 22

В параллельном матче «Вердер» на своём поле встречался с «Майнцем». Игра прошла на арене «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе хозяев голами отметились Милот Рашица и Макс Крузе, записавший в актив дубль. У гостей отличился Робин Куайсон.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
30 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
3 : 1
Майнц
Майнц
1:0 – Рашица – 3, 2:0 – Крузе – 36, 2:1 – Куайсон – 52, 3:1 – Крузе – 63
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