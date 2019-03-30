«Бавария» потеряла очки в выездном матче Бундеслиги с «Фрайбургом»

«Бавария» не сумела победить «Фрайбург» в гостевом матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоялась на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась со счётом 1:1.



Хозяевам уже на 3-й минуте удался быстрый гол — отличился нападающий Лукас Хёлер. На 22-й минуте равенство восстановил форвард гостей Роберт Левандовски. До конца встречи ни одной из команд не удалось вырвать победу.



«Бавария» опустилась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. На счету мюнхенцев 61 очко, что на два меньше, чем у дортмундской «Боруссии». «Фрайбург» (32) — на 12-м месте.

В параллельном матче «Вердер» на своём поле встречался с «Майнцем». Игра прошла на арене «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе хозяев голами отметились Милот Рашица и Макс Крузе, записавший в актив дубль. У гостей отличился Робин Куайсон.