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«Барселона» одержала победу в дерби с «Эспаньолом» благодаря дублю Месси

«Барселона» одержала победу в дерби с «Эспаньолом» благодаря дублю Месси
Футбол / Испания

«Барселона» в матче 29-го тура испанской Примеры принимала «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 71-й минуте открыл нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, отличившийся точным ударом со штрафного. Победу «Барселоны» в дерби зафиксировал ещё один гол аргентинца, забитый на 89-й минуте.

«Барселона» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать с чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на 13 очков. «Эспаньол» (34) занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.

«Барселона» в следующем туре на выезде сыграет с «Вильярреалом», а «Эспаньол» на своём поле встретится с «Хетафе».

Испания - Примера. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
2 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 – Месси – 71, 2:0 – Месси – 89
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