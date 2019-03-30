«Зенит» победил «Оренбург» в молодёжном первенстве, ЦСКА обыграл «Уфу»

Сегодня, 30 марта, состоялись три матча 21-го тура молодёжного первенства России. ЦСКА на своём поле встретился с «Уфой» и сумел добиться победы со счётом 3:1.



«Армейцам» удалось оформить солидное преимущество над соперником ещё в первом тайме — по голу на свой счёт записали полузащитники Константин Марадишвили и Данила Янов и нападающий Илья Востриков. Гости ответили мячом форварда Линара Мухаметшина, отличившегося во второй половине встречи.



ЦСКА продолжает уверенно лидировать в молодёжном первенстве. С таблицей соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

Молодёжка «Зенита» также одержала победу, переиграв на своём поле «Оренбург» — 3:1.



Дублем в составе сине-бело-голубых отметился нападающий Максим Бачинский. Ещё один гол на свой счёт записал защитник Алексей Плотников. Единственный мяч «Оренбург» забил в добавленное время.

В другом матче молодёжного первенства «Ростов» принимал «Урал». Екатеринбургской команде удалось одержать победу со счётом 2:0. Голами отметились нападающий Роман Петров и полузащитник Гоча Гогричиани.