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«Зенит» победил «Оренбург» в молодёжном первенстве, ЦСКА обыграл «Уфу»

«Зенит» победил «Оренбург» в молодёжном первенстве, ЦСКА обыграл «Уфу»
Футбол / РПЛ

Сегодня, 30 марта, состоялись три матча 21-го тура молодёжного первенства России. ЦСКА на своём поле встретился с «Уфой» и сумел добиться победы со счётом 3:1.

«Армейцам» удалось оформить солидное преимущество над соперником ещё в первом тайме — по голу на свой счёт записали полузащитники Константин Марадишвили и Данила Янов и нападающий Илья Востриков. Гости ответили мячом форварда Линара Мухаметшина, отличившегося во второй половине встречи.

ЦСКА продолжает уверенно лидировать в молодёжном первенстве. С таблицей соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
30 марта 2019, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
3 : 1
Уфа-мол.
Уфа
1:0 – Марадишвили – 12, 2:0 – Янов – 32, 3:0 – Востриков – 41, 3:1 – Мухаметшин – 64

Молодёжка «Зенита» также одержала победу, переиграв на своём поле «Оренбург» — 3:1.

Дублем в составе сине-бело-голубых отметился нападающий Максим Бачинский. Ещё один гол на свой счёт записал защитник Алексей Плотников. Единственный мяч «Оренбург» забил в добавленное время.

Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
30 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
3 : 1
Оренбург-мол.
Оренбург
1:0 – Бачинский – 17, 2:0 – Плотников – 49, 3:0 – Бачинский – 56, 3:1 – Стрельцов – 90+2

В другом матче молодёжного первенства «Ростов» принимал «Урал». Екатеринбургской команде удалось одержать победу со счётом 2:0. Голами отметились нападающий Роман Петров и полузащитник Гоча Гогричиани.

Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
30 марта 2019, суббота. 12:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
2 : 0
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 – Петров – 55, 2:0 – Гогричиани – 55
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