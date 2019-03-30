Гол Мевли на 93-й минуте принёс «Ростову» победу в матче с «Уралом»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Урал». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Ростова» Алексей Ионов, отличившийся на 10-й минуте после передачи хавбека Матиаса Норманна. В начале второго тайма счёт сравнял полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир. Победу хозяевам принёс защитник Миха Мевля, отправивший мяч в ворота соперника на 93-й минуте, голевой пас отдал хавбек Ивелин Попов.

Для «Ростова» эта победа стала второй подряд в чемпионате России. Серия «Урала» без побед достигла шести матчей. Ранее команда из Екатеринбурга потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью.

«Ростов», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Урал» (23) — 13-е.

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