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Гол Кина принёс «Ювентусу» победу в матче Серии А с «Эмполи»

Гол Кина принёс «Ювентусу» победу в матче Серии А с «Эмполи»
Футбол / Италия

В матче итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Эмполи». Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол забил итальянский нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин, отличившийся на 72-й минуте. Результативную передачу в актив записал хорватский форвард Марио Манджукич.

«Ювентус», набрав 78 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Эмполи» (25) занимает 17-е место.

В 30-м туре Серии А команда из Турина на выезде 2 апреля сыграет с «Кальяри» на стадионе «Сардиния Арена», а «Эмполи» на следующий день дома примет «Наполи» на арене «Карло Кастеллани».

Посмотреть статистику игроков итальянского первенства можно на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
1 : 0
Эмполи
Эмполи
1:0 – Кин – 72
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