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«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на 33-й секунде из-за ошибки Доннаруммы

«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на 33-й секунде из-за ошибки Доннаруммы
Футбол / Италия

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Милан». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель, отличившийся на 33-й секунде первого тайма. Игрок побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.

«Милан» потерпел второе подряд поражение в чемпионате Италии. «Сампдория» одержала четвёртую победу в последних пяти матчах.

«Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства. Команда Дженнаро Гаттузо набрала 51 очко в 29 встречах, «Сампдория» (45) — на восьмом месте. Возглавляет таблицу туринский «Ювентус» (78).

Италия - Серия А. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 22:30 МСК
Сампдория
Генуя
1 : 0
Милан
Милан
1:0 – Дефрель – 1
«Милан» пропустил самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет
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