Назаров — в новой песне: «Спартак», ты моё страдание, и радость, и почти инфаркт

Известный артист театра и кино, болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с песней, которую посвятил победе красно-белых в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:1).

«Ты доводишь до слёз, даже до рыдания,

Ты и друг, ты и враг, так тебя растак!

Ах, «Спартак», мой «Спартак», ты моё страдание,

Ты и радость моя, и почти инфаркт.

Как тебя разлюбить, я, увы, не ведаю,

Ты молитвенный храм и жестокий культ.

Ах, «Спартак», мой «Спартак», всё равно с победою!

Ты и счастье моё, и почти инсульт» — спел Назаров.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 36 очков. Возглавляет таблицу «Зенит» (41), у которого есть одна игра в запасе.