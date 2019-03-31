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Назаров — в новой песне: «Спартак», ты моё страдание, и радость, и почти инфаркт

Назаров — в новой песне: «Спартак», ты моё страдание, и радость, и почти инфаркт
Футбол / РПЛ

Известный артист театра и кино, болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с песней, которую посвятил победе красно-белых в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:1).

«Ты доводишь до слёз, даже до рыдания,
Ты и друг, ты и враг, так тебя растак!

Ах, «Спартак», мой «Спартак», ты моё страдание,
Ты и радость моя, и почти инфаркт.

Как тебя разлюбить, я, увы, не ведаю,
Ты молитвенный храм и жестокий культ.

Ах, «Спартак», мой «Спартак», всё равно с победою!
Ты и счастье моё, и почти инсульт» — спел Назаров.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 36 очков. Возглавляет таблицу «Зенит» (41), у которого есть одна игра в запасе.

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