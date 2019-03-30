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Кононов: «Спартак» не так хорош, как хотелось бы, но поборется за чемпионство

Фото: spartak.com
Кононов: «Спартак» не так хорош, как хотелось бы, но поборется за чемпионство
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов дал комментарий после победы со счётом 3:1 в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«В Грозном играть всегда тяжело, публика гонит «Ахмат» вперёд. Нам удались несколько комбинаций, после которых мы отличились. Хотя временами нам было очень сложно сдерживать атаки соперника. Так было в первой половине второго тайма, но после этого мы перехватили инициативу и взяли игру под контроль, забив важные голы.

Эта победа придаст нам уверенности. Мы не так хороши, как хотелось бы, но двигаемся от игры к игре и, конечно, будем бороться за чемпионство», — приводит слова Кононова пресс-служба красно-белых.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 36 очков. Возглавляет таблицу «Зенит» (41), у которого есть одна игра в запасе.

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