Зване: игроков «Арарата» напугали, что уволят их, если они не подпишут письмо

Южноафриканский полузащитник «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване заявил, что письмо с опровержением его слов, подписанное игроками команды, является фальшивкой.



«То, что футболисты подписали, является ничем иным, как фальшивкой. Футболисты подписали, потому что их напугали. Некоторые из них сказали мне, что если они не подпишут, с ними либо будет расторгнут контракт, либо их отправят во вторую команду. Они не хотели, чтобы я называл конкретные имена, но говорили, что беспокоятся о своей работе.



Речь идёт не только об иностранцах, но некоторые армянские футболисты обратились ко мне как к другу, чтобы я не указывал их имена, и сказали, что эта бумага даже не была напечатана и носит формальный характер. Это всё фальшивка.



Были ли игроки, которые отказались подписывать? Да, многие. Но некоторые испугались, что если они не подпишут, то потеряют работу или будут отправлены во вторую команду», — приводит слова игрока ArmFootball.com

«Арарат» отправил письмо в ФФА с опровержением слов игрока команды