«Арарат» отправил письмо в ФФА с опровержением слов игрока команды

Футбольный клуб «Арарат» отправил письмо в Федерацию футбола Армении с опровержением слов полузащитника команды Мпумелело Дадибоя Зване, который обвинил главного тренера Абраама Хашманяна в избиениях и расизме, сообщает Armfootball.com.

Под письмом подписались шесть тренеров «Арарата», включая Хашманяна, 10 игроков команды и несколько работников клуба.

Напомним, ранее Хашманян сообщил, что Зване украл чужую форму. В связи с этим клуб в ближайшее время намерен обратиться в полицию, а также расторгнуть контракты с игроком и его друзьями.

«Арарат» занимает предпоследнее, восьмое место в турнирной таблице чемпионата Армении. В 21 матче команда набрала 14 очков, одержав 3 победы и 5 раз сыграв вничью.

Сегодня, 31 марта, «Арарат» проведёт выездной матч с «Лори» из Ванадзора, начало — в 13:00 мск.