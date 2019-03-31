Симеоне: «Атлетико» будет сражаться за чемпионство до последнего вздоха

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне сказал, что его команда продолжит бороться за чемпионство в испанской Примере, несмотря на большое отставание от каталонской «Барселоны».

«Не собираемся опускать руки. Сражаться — это наша природа. Будем бороться за чемпионский титул Примеры до последнего вздоха», — приводит слова Симеоне Goal.

«Барселона», набрав 69 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Атлетико» (59) — на втором месте. Обеим командам осталось провести по девять матчей.

В 30-м туре Примеры мадридский клуб встретится с «Жироной». Игра состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 2 апреля, начало — в 20:30 мск.

Статистика игроков испанского первенства доступна на «Чемпионате».