«Райо Вальекано» и «Бетис» не смогли выявить победителя в матче Примеры

В матче 29-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Бетис». Встреча состоялась на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола встречи стал нападающий «Райо Вальекано» Рауль Де Томас, отправивший мяч в ворота «Бетиса» на 34-й минуте. В концовке матча, на 81-й минуте, полузащитник «Бетиса» Кристиан Тельо сравнял счёт и помог своей команде избежать поражения.



«Райо Вальекано» набрал 24 очка и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (40) — на 9-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 69 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят «Атлетико» (59) и «Реал» (54).