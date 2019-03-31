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«Райо Вальекано» и «Бетис» не смогли выявить победителя в матче Примеры

«Райо Вальекано» и «Бетис» не смогли выявить победителя в матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 29-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Бетис». Встреча состоялась на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола встречи стал нападающий «Райо Вальекано» Рауль Де Томас, отправивший мяч в ворота «Бетиса» на 34-й минуте. В концовке матча, на 81-й минуте, полузащитник «Бетиса» Кристиан Тельо сравнял счёт и помог своей команде избежать поражения.

«Райо Вальекано» набрал 24 очка и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (40) — на 9-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 69 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят «Атлетико» (59) и «Реал» (54).

Испания - Примера. 29-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
1 : 1
Бетис
Севилья
1:0 – Де Томас – 34, 1:1 – Тельо – 81
Удаления: Ди Санто, 90+5 – нет
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