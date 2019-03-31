Победный гол «Селтика» на 86-й минуте — в видеообзоре матча с «Рейнджерс»

Центральный матч 31-го тура шотландской Премьер-лиги прошёл в Глазго между местными «Селтиком» и «Рейнджерс». Дерби завершилось победой хозяев со счётом — 2:1. Победный гол они забили на 86-й минуте встречи.

Счёт на 27-й минуте открыл Одсонн Эдуард. Положение гостей ухудшилось через 4 минуты, когда с поля был удалён Альфредо Морелос. Тем не менее даже в меньшинстве «Рейнджерс» удалось отыграться. На 63-й минуте равновесие восстановил Райан Кент. Вырвать победу «кельтам» удалось уже в самой концовке поединка. Автором гола стал Джеймс Форрест.

Победа позволила «Селтику» увеличить отрыв от «Рейнджерс», который идёт вторым в турнирной таблице чемпионата Шотландии, до 13 очков.