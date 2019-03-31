Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Болонья» — «Сассуоло». 31 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Победный гол «Селтика» на 86-й минуте — в видеообзоре матча с «Рейнджерс»

Победный гол «Селтика» на 86-й минуте — в видеообзоре матча с «Рейнджерс»
Футбол / Прочие турниры

Центральный матч 31-го тура шотландской Премьер-лиги прошёл в Глазго между местными «Селтиком» и «Рейнджерс». Дерби завершилось победой хозяев со счётом — 2:1. Победный гол они забили на 86-й минуте встречи.

Счёт на 27-й минуте открыл Одсонн Эдуард. Положение гостей ухудшилось через 4 минуты, когда с поля был удалён Альфредо Морелос. Тем не менее даже в меньшинстве «Рейнджерс» удалось отыграться. На 63-й минуте равновесие восстановил Райан Кент. Вырвать победу «кельтам» удалось уже в самой концовке поединка. Автором гола стал Джеймс Форрест.

Победа позволила «Селтику» увеличить отрыв от «Рейнджерс», который идёт вторым в турнирной таблице чемпионата Шотландии, до 13 очков.

Гол на 86-й минуте принёс «Селтику» победу в дерби с «Рейнджерс» Джеррарда
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент