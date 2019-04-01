Три болельщика получили ножевые ранения после матча «Селтик» — «Рейнджерс»

После матча 31-го тура чемпионата Шотландии, в котором «Селтик» принимал «Рейнджерс», в Глазго произошли стычки между болельщиками команд.

Как сообщает The Sun, в результате потасовок три болельщика были госпитализированы с ножевыми ранениями. Отмечается, что в драке принимало участие около 15 человек. Свидетели рассказывали, что видели пострадавших с ножевыми ранениями в шею и спину.

В полиции подтвердили факт госпитализации трёх пострадавших, но информации об арестах виновников пока не поступало. Состояние раненых на данный момент неизвестно.

Встреча команд состоялась на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Автором победного гола матча стал хавбек Джеймс Форрест, отличившийся на 86-й минуте.

«Селтик», набрав 73 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Шотландии. «Рейнджерс» (60) остался на втором месте.