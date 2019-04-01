Кейта: с «Лацио» была одна из лучших игр «Интера» в этом сезоне

Нападающий «Интера» Бальде Кейта поделился эмоциями от матча 29-го тура чемпионата Италии, в котором его команда проиграла «Лацио» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

«Это была одна из наших лучших игр. К сожалению, они забили гол, воспользовавшись своим единственным шансом в первом тайме. Мы неплохо играли, нам не хватало только гола. Лично я чувствую себя намного лучше. У меня был небольшой спазм после матча матча Лиги Европы. У нас важный матч в среду, мы должны отдать всё для победы», — сказал форвард в интервью клубному телевидению.

«Лацио», набрав 48 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (53) остался на третьем месте.



В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Дженоа». Матч пройдёт в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». «Лацио» предстоит гостевая игра со СПАЛом, которая пройдёт на стадионе «Паоло Мацца». Оба матча состоятся 3 апреля.